Services en français : l'ombudsman ne ferme pas la porte à l'abolition de postes

Pourtant, le gouvernement de Doug Ford a toujours maintenu qu'aucun emploi ne serait perdu dans la transition.

Le transfert des responsabilités entre le Commissariat et l'ombudsman doit avoir lieu d'ici le 1er mai. Dans un communiqué, l'ombudsman Paul Dubé indique même être prêt à prendre les rênes dès le 1er avril, soit le début de l'année financière.

Peu de changements immédiats sont attendus; une unité spécialisée sera créée, ainsi qu’un poste de Commissaire au niveau de l’Ombudsman adjointe. Les plans seront finalisés au cours des prochaines semaines. Linda Williamson, porte-parole de l'ombudsman

Il a été impossible pour l'instant d'obtenir les commentaires de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

L'ombudsman doit demander plus d'argent au gouvernement cette année compte tenu de ses responsabilités accrues. Toutefois, son bureau n'a pas chiffré ces demandes.

M. Dubé est toujours en train de préparer le budget qu’il présentera à la Commission de régie interne à quelque point au cours des prochaines semaines , indique Mme Williamson.

Des coupes dans la protection de l'enfance

Jeudi, le bureau de l'ombudsman a annoncé qu'il fermerait le bureau à Thunder Bay de l’Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

Le gouvernement Ford a aussi aboli le poste d'Intervenant pour transférer certaines responsabilités au bureau de l'ombudsman.

Le nombre de postes abolis à Thunder Bay doit être dévoilé au cours des prochaines semaines. Le bureau employait 80 personnes en 2017, selon les dernières données disponibles.

La loi transfère les pouvoirs d’enquête à l’Ombudsman en ce qui concerne les sociétés d’aide à l’enfance et les questions de protection de l’enfance, mais pas la fonction de plaidoyer qu’avait le bureau de [l'Intervenant] M. Elman, explique le bureau de M. Dubé. Le gouvernement a plutôt déclaré que la défense des intérêts des enfants et des jeunes serait coordonnée au sein du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

L'ombudsman promet de continuer à consulter les communautés autochtones et les autres résidents du Nord de la province, malgré la fermeture du bureau de Thunder Bay.