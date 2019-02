Manque criant de préposés aux bénéficiaires à Québec en fin de semaine

Au total, une cinquantaine de quarts doivent encore être comblés sur un total de 1600 quarts de travail.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a d'abord fait un appel aux employés pour effectuer des heures supplémentaires sur une base volontaire.

C'est ensuite qu'un appel à tous parmi tous les employés a été lancé.

« L'idée étant d'enlever un petit peu de pression sur notre personnel qui est beaucoup sollicité », explique le PDG adjoint du CIUSSS, Guy Thibodeau.

On s'en sort toujours parce que nos gens sont très engagés, très dévoués à la clientèle et on les remercie beaucoup. Mais c'est certain qu'ils ont beaucoup de pression.

Guy Thibodeau, PDG adjoint, CIUSSS de la Capitale-Nationale