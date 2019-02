Juan Guaido dit avoir été aidé par l'armée vénézuélienne

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim le mois dernier et a été reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, affirme que l'armée vénézuélienne a « participé » à l'opération qui lui a permis d'arriver vendredi à Cucuta, en Colombie.

Juan Guaido est sous le coup d’un ordre judiciaire qui lui interdit de quitter le pays, chose qui est en plus rendue difficile par le fait que le gouvernement a coupé les routes permettant de traverser les frontières.

« La question est comment nous sommes arrivés ici aujourd'hui, alors qu'ils ont interdit l'espace aérien, tout type de traversée maritime, barré les routes [...] Nous sommes là précisément parce que les forces armées ont aussi participé à ce processus », a déclaré Juan Guaido aux médias, au côté des présidents de la Colombie, du Chili, du Paraguay, ainsi que du secrétaire général de l'Organisation des états américains (OEA).

Le président Nicolas Maduro n'a toutefois pas encore fermé la frontière avec la Colombie, comme il l'a fait avec le Brésil jeudi, bien qu'il envisage cette possibilité.

Deux morts à la frontière brésilienne

Des gens attendant de pouvoir entrer au Venezuela se tiennent devant la Garde nationale vénézuélienne, à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, à Pacaraima, dans l'État brésilien de Roraima. Photo : Reuters / Ricardo Moraes

Suite à l'ordre de Nicolas Maduro de fermer la frontière avec le Brésil, au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d'affrontements dans cette région. Les victimes tentaient d'empêcher des militaires vénézuéliens de bloquer une route permettant l'entrée d'aide humanitaire dans le pays, selon une ONG de défense des droits de la personne.

En dépit de cette décision du président vénézuélien, qui veut éviter que toute aide humanitaire envoyée par les États-Unis puisse être acheminée dans le pays et qui considère l'initiative de faire entrer cette aide comme une « provocation » et un prétexte à une intervention armée pour le renverser, le Brésil a décidé de maintenir son soutien logistique.

Il imite ainsi la Colombie, où des avions et des camions transportant des tonnes d'aide américaine sont déjà stationnés à Cucuta, du côté colombien du pont Tienditas, qui rejoint le Venezuela.

On ignore comment cette aide pourra maintenant être acheminée au Venezuela, mais selon Juan Guaido, elle franchira les frontières de son pays coûte que coûte samedi.

M. Guaido a exhorté les Vénézuéliens à se mobiliser en masse et à former des « caravanes » et une « avalanche humanitaire » à la frontière.

Le président Maduro, qui nie l'existence d'une crise humanitaire, aurait de son côté reçu une cargaison d'aide de la Russie au début de cette semaine, selon les médias d'État russes.

Appel au calme de l'ONU

Devant ce bras de fer vénézuélien, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a tenté de calmer le jeu vendredi.

Il a appelé toutes les parties à « éviter la violence », un message qu'il a transmis au secrétaire d'État américain et à son homologue vénézuélien, Jorge Arreaza.

M. Guterres a aussi exhorté le Venezuela « à ne pas recourir à la force létale contre les manifestants ».

« L'ONU continuera à agir en accord avec les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, en travaillant avec les institutions vénézuéliennes pour aider la population dans le besoin », a-t-il ajouté dans un communiqué publié après sa rencontre avec Jorge Arreaza.

Le chef des Nations unies a déjà fait savoir plusieurs fois son opposition à toute « politisation » de l'aide humanitaire envoyée au Venezuela.

Un concert pour chacune des factions

L'assistance du concert Venezuela Live Aid, à Cucuta, en Colombie. Photo : Reuters / Luisa Gonzalez

Par ailleurs, deux concerts rivaux doivent se dérouler de part et d'autre du pont Tienditas, à 300 mètres de distance l’un de l’autre.

L’événement du côté colombien, « Au secours du Venezuela » (Venezuela Aid Live), a été organisé par l'entrepreneur britannique Richard Branson, à la demande de Juan Guaido. Il vise à recueillir des fonds pour le Venezuela, où l'opposition affirme que le manque d'articles de base a laissé des milliers de personnes en danger de mort.

Les organisateurs ont invité 32 artistes, dont les vedettes latines Rudy Mancuso, Juanes et le chanteur de Despacito, Luis Fonsi, de même que le DJ suédois Alesso.

Quelques célébrités – notamment la chanteuse et actrice américano-vénézuélienne Lele Pons ainsi que le chanteur vénézuélien Danny Ocean – de même que des politiciens ont également confirmé leur participation.

« C'est un concert humanitaire. Tous les pays, tous les peuples du monde veulent la liberté », a déclaré M. Branson. « Quiconque fait quelque chose pour de bonnes raisons sera toujours critiqué, a-t-il poursuivi. Ce qui est positif, c'est que 99 % des gens dans le monde sont d'accord avec ce qui se passe ici aujourd'hui. »

Le gouvernement du président Maduro a aussi organisé son propre concert du côté vénézuélien du pont, un festival de trois jours qui a été intitulé « Ne touchez pas au Venezuela » (Hands Off Venezuela).

Le gouvernement n'a toujours pas annoncé la liste officielle des participants à son événement, mais des informations non confirmées affirment qu'environ 150 artistes y participeront.