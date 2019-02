Les affrontements à la frontière vénézuélienne font deux morts

Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d'affrontements à la frontière entre le Venezuela et le Brésil. Les victimes tentaient d'empêcher des militaires vénézuéliens de bloquer une route permettant l'entrée d'aide humanitaire dans le pays.

L’affrontement est intervenu à la suite de l'ordre du président Nicolas Maduro de fermer la frontière du pays avec le Brésil alors que l'aide humanitaire était acheminée vers le Venezuela.

Par ailleurs, deux concerts rivaux se déroulent de part et d'autre d'un pont reliant le Venezuela et la Colombie.

L’événement du côté colombien vise à recueillir des fonds pour le Venezuela, où l'opposition affirme que le manque d'articles de base a laissé des milliers de personnes en danger de mort.

Pendant ce temps, le gouvernement du président Maduro organise son propre concert.

L'aide humanitaire au Venezuela arrive aux frontières des pays voisins, soit la Colombie et du Brésil.

Le leader de l'opposition Juan Guaidó et ses alliés espèrent recueillir l'aide amassée samedi, au mépris de la volonté du président Maduro, qui nie toute crise et qualifie les plans d'aide de spectacle orchestré par les États-Unis.

Le président Maduro a déclaré qu'il pourrait également fermer la frontière avec la Colombie pour empêcher l'opposition d'apporter son aide.

Pourquoi des concerts ?

Les concerts, qui se déroulent à 300 mètres de distance l’un de l’autre, représentent les deux camps opposés d'une lutte de pouvoir entre le président Maduro et M. Guaidó, qui s'est déclaré leader par intérim le mois dernier. Il est reconnu par des dizaines de pays, dont les États-Unis, le Canada et la plupart des pays d'Amérique latine.

L'un des concerts, « Au secours du Venezuela » (Venezuela Aid Live), a été organisé par l'entrepreneur britannique Richard Branson, à la demande de M. Guaidó.

Le concert se tient près du pont de Tienditas, du côté colombien de la frontière, à Cúcuta. Les organisateurs ont invité 32 artistes dont les vedettes latines Rudy Mancuso, Juanes et le chanteur de Despacito, Luis Fonsi, de même que le DJ suédois Alesso.

Quelques célébrités – notamment la chanteuse et actrice américaine vénézuélienne Lele Pons ainsi que le chanteur vénézuélien Danny Ocean – de même que des politiciens ont également confirmé leur participation.

« C'est un concert humanitaire; tous les pays, tous les peuples du monde veulent la liberté », a déclaré M. Branson. « Quiconque fait quelque chose pour de bonnes raisons sera toujours critiqué, a-t-il poursuivi. Ce qui est positif, c'est que 99 % des gens dans le monde sont d'accord avec ce qui se passe ici aujourd'hui. »

Dans la foulée de l’annonce de l’événement, le président Maduro a promis d'organiser un concert rival du côté vénézuélien du pont – un festival de trois jours qui a été intitulé « Ne touchez pas au Venezuela » (Hands Off Venezuela).

Le gouvernement n'a toujours pas annoncé la liste officielle des participants à son événement, mais des informations non confirmées affirment qu'environ 150 artistes y participeront.

Une aide bloquée

Des avions et des camions transportant des tonnes d'aide américaine sont déjà stationnés du côté colombien du pont Tienditas, et le président Maduro a refusé de l'autoriser à entrer au Venezuela, affirmant que cela fait partie d'un stratagème des États-Unis pour envahir le pays.

Bien qu'il ait nié l'existence d'une crise humanitaire, le président Maduro aurait reçu une cargaison d'aide de la Russie au début de cette semaine, selon les médias d'État russes.

La façon dont l'aide humanitaire de l'opposition sera acheminée au Venezuela n'est toutefois pas encore claire. M. Guaidó a déclaré qu'il prévoyait acheminer l'aide dans le pays samedi en exhortant les Vénézuéliens à se mobiliser en masse et à former des « caravanes » et une « avalanche humanitaire » à la frontière.

Mais, même avec cet effort, il n'est pas certain que l'aide sera autorisée à entrer sur le territoire vénézuélien.

Avec les informations de la BBC