Une première Fête des tuques à Latulipe

Vendredi soir, une marche au flambeau est prévue dans le secteur de la Pointe-aux-roches. Il s'agit d'un trajet illuminé de cinq kilomètres.

Samedi et dimanche, plusieurs activités intérieures et extérieures sont organisées. Par exemple : des jeux de société, un après-midi glissade et du patinage en soirée.

Selon la mairesse de Latulipe, France Marion, il s'agit d'un événement intergénérationnel.

On a pondu l'idée avec notre politique de la famille des aînés. C'est un souci de pouvoir rejoindre le plus de monde possible à Latulipe et aussi ailleurs. Tout le monde est invité. Ce n'est pas exclusif à chez nous. On avait vraiment le goût de rendre ça intergénérationnel , raconte la mairesse.

Campagne de financement

Un souper spaghetti est aussi organisé dans le cadre de la Fête des tuques.

Il a pour but d'amasser des fonds pour la construction d'une nouvelle cabane annexée à la patinoire municipale.

Une tuque géante a été sculptée dans la neige près de la patinoire municipale pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le plan de la nouvelle cabane est déjà fait. Notre cabane à patinoire [ressemblera à] une cabane à sucre, d'une érablière. Il va même y avoir une annexe, au centre, où les gens pourront s'assoir autour avec des bancs , explique avec enthousiasme la mairesse.

Le projet de cabane à patinoire pourrait voir le jour en 2020.