Mises à pied chez Encana à Calgary, Houston et Denver

Des employés du géant du gaz naturel Encana à Calgary, Denver et Houston perdront leurs emplois a confirmé l'entreprise jeudi, sans toutefois dévoiler le nombre de mises à pied.

« En fusionnant avec Newfield, nous intégrons rapidement les employés de deux compagnies pour obtenir plus d'efficacité et éviter les dédoublements, a indiqué un porte-parole. Cela mène donc à des réductions de personnel à nos bureaux de Calgary, Denver et Houston. »

« Nous avions confirmé précédemment que nous nous attendions à des économies de 250 millions de dollars grâce à la combinaison d'économies en administration et en forant des puits plus productifs, » a-t-il ajouté.

La firme Encana de Calgary a acquis Newfield Exploration de Houston, le 13 février dernier, en achetant ses actions d’une valeur de 5,5 milliards de dollars américains.

Deux directeurs du conseil d’administration de Newfield siègent maintenant au conseil d’Encana.