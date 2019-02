Des chasseurs veulent protéger les cerfs contre la maladie débilitante

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Capitale-Nationale réunit ses membres et ses partenaires samedi pour discuter de certains enjeux.

Parmi ceux-ci, la maladie débilitante des cervidés, qui a fait des ravages dans certains élevages.

Les membres du conseil d’administration de la fédération veulent demander au gouvernement d’obliger l'installation d’une deuxième clôture autour des enclos d’élevages.

« On va prendre des résolutions pour peut-être demander au ministère [des Forêts, de la Faune et des Parcs] d’être plus sévère sur la garde en captivité de cerfs », a indiqué le président Bob Bélanger.

Le biologiste Michel Baril doit d’ailleurs présenter un état de la situation.

En octobre dernier, tout le cheptel de cerfs rouges de la ferme Harpur Farms de Grenville-sur-la-Rouge a été abattu, après la détection de la maladie débilitante, une première au Québec.

« On demande qu’une double clôture soit installée pour ne pas qu’il y ait de contact avec les animaux en captivité et les animaux de la faune », a précisé M. Bélanger.

Par contre, la demande pourrait prendre de nombreux mois avant d’être traitée.

Registre des armes à feu

Un étalage de fusils de chasse chez un marchand Photo : Radio-Canada

Sur la question du registre des armes d'épaule du Québec, la Fédération rappelle qu’elle est pour son abolition, mais pas pour la désobéissance civile.

« On n’aura pas le choix de se conformer si la loi reste, mais si on entend tous les gens parler, je vais vous dire franchement, il y a même pas 20 % des armes qui sont enregistrées et les armes qui ont été enregistrées, c’est les armes qui ont été vendues par les magasins », a affirmé Bob Bélanger.

Simplifier la chasse

Parmi les autres sujets de discussion, la fédération veut simplifier la chasse à l’orignal en retirant la notion d’« expédition ».

Le terme pose problème, selon Gaétan Hamel, membre du conseil d’administration de la fédération, qui a travaillé 20 ans pour le Ministère.

Un orignal au repos dans la neige Photo : iStock

« Il y a tellement de possibilités qu’il a fallu l'interpréter administrativement et les tribunaux, de plus en plus, l'interprètent de façon très large, de sorte que la notion est mal comprise », a-t-il ajouté.

Il a aussi rappelé que le plan de gestion de l’orignal est à l’étude.

Attirer la relève

Gaétan Hamel croit que le fait de simplifier les règles pourrait inciter les jeunes à se lancer dans la chasse et la pêche.

D’ailleurs, le nombre de permis de pêche et de chasse vendus au Québec a atteint un creux historique en 2017.

« Toute simplification, je pense, est intéressante. J’espère que ça va surtout favoriser la relève parce que la population du Québec est très âgée, et la relève trouve ça compliqué les activités de chasse et pêche, contrairement aux autres activités de plein air. »