Avenir des piscines extérieures à Gatineau : une décision à l'automne

La Ville de Gatineau lancera des consultations publiques dans les secteurs concernés. Gatineau compte actuellement huit piscines extérieures dont sept se trouvent dans le secteur de Hull, l'autre est située dans le secteur de Masson-Angers.

La piscine Jack-Eyamie sera d'ailleurs la priorité de ces consultations publiques. L'infrastructure a été fermée pendant tout l'été en 2018 en raison d'un bris majeur et elle le sera à nouveau l'été prochain.

Lors de l'étude du budget en novembre dernier, les services municipaux ont indiqué que la reconstruction de la piscine pourrait coûter 1,3 million de dollars.

Le nouveau président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire de la Ville, Martin Lajeunesse, n'est pas convaincu que les résidents du secteur Masson-Angers souhaitent toujours une piscine extérieure.

Les jeux d'eau « moins coûteux »

Alors que les contribuables réclament un allègement fiscal, dit-il, le choix des jeux d'eau est plus économique. Les municipalités se tournent de plus en plus vers des jeux d'eau modernes , soutient le conseiller du District de Buckingham. L'entretien est moins coûteux et les jeux d'eau peuvent être utilisés pour une plus longue période lors de canicules, par exemple. Il faut voir, ajoute-t-il, ce que les gens vont exprimer lors des consultations.

Martin Lajeunesse pourrait toutefois se buter à l'opposition de ses collègues autour de la table du conseil municipal. La Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire avait dû refaire ses devoirs au printemps dernier lorsque les élus municipaux ont rejeté l'idée de remplacer les infrastructures aquatiques extérieures par des jeux d'eau.

Le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, défend son initiative de faire sa propre collecte d'encombrants. Photo : Radio-Canada

Lors des discussions budgétaires de novembre, le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, avait été clair sur l'avenir de la piscine Jack-Eyamie. 1,3 million, moi, je pense qu'on est capables de faire mieux. Il faut que [la piscine] soit maintenue. Les services prévoyaient son maintien en raison de son achalandage. Maintenant, il faut livrer , avait-il dit.

Le conseil municipal sera saisi du résultat des consultations en octobre prochain. Le président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire a toutefois été incapable de dire si les travaux seraient réalisés à temps pour la période estivale 2020, advenant une décision favorable à la reconstruction d'une piscine extérieure dans le secteur de Masson-Angers.

D'ici là, la Ville a l'intention de fournir du transport par autobus à la clientèle des camps de jour qui fréquente la piscine Jack-Eyamie durant l'été.