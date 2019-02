Demande d'appel pour Félix Pagé

Félix Pagé, reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et d'outrage à un cadavre , souhaite porter sa cause en appel.

Alors que l'homme de 25 ans avait remercié son avocat lors de son procès, et assuré seul sa défense, il est maintenant représenté par deux avocats, soit Me Ngoc Thang Nguyen et Me Jean-Pierre Gagnon.

Dans l’avis d’appel, il est indiqué que plusieurs erreurs de droit ont été commises par le juge de première instance et que le jugement devrait être interjeté. Il est notamment mentionné que le juge a erré en droit « dans son devoir de fournir une assistance raisonnable dans la défense de la partie appelante, tout en s’assurant que ses droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable soient pleinement respectés. »

L’avis d’appel estime également que la Cour aurait dû accepter de libérer deux jurés en raison de leurs liens avec des policiers impliqués dans le dossier. Une bande vidéo du 24 mai 2017 contenant une déclaration de Félix Pagé n’aurait également pas dû être admise comme preuve, puisqu’elle ne pouvait être considérée comme « une déclaration libre et éclairée ». Les avocats estiment aussi que le verdict d’homicide involontaire coupable aurait également dû être offert au jury, afin qu’il puisse se prononcer et que le juge a erré dans ses directives au jury

La défense demande ainsi que la Cour d’appel accepte la demande, annule le jugement de culpabilité de Félix Pagé ou ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Félix Pagé a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 18 ans, pour le meurtre de Roland Baker, 60 ans. Le sexagénaire a été abattu à coups de bâton de baseball et d’une arme tranchante et piquante, avant d’être démembré.