Il n'y aura plus d'édition du Windsor Star le lundi

Le rédacteur en chef Craig Pearson mentionne que ce changement reflète l’évolution du paysage médiatique en Amérique du Nord .

Aucune mise à pied n’est cependant associée à cette mutation d’horaire, soutient dans un courriel le représentant de la section locale 240 d'Unifor, Doug Schmidt, qui affirme par ailleurs que cela expose les pressions du marché sur les médias traditionnels.

Une note aux lecteurs du Windsor Star du jeudi 21 février 2019 Photo : Radio-Canada / Peter Duck/CBC

Selon lui, les revenus engendrés par les publicités se sont amenuisés à cause des géants du web comme Facebook et Google, qui partagent les histoires sans assumer les frais reliés à l’élaboration de ces articles .

Quoique la publication du lundi soit annulée, le site Internet du Windsor Star, lui, continuera d’être mis à jour régulièrement, mentionne Phyllis Gelfand, vice-présidente des communications chez Postmedia.

Une trajectoire difficile

Pour que le journal subsiste, Postmedia doit y injecter des fonds, estime par ailleurs Veronique Mandal, ex-journaliste du Windsor Star, maintenant coordonnatrice au programme de journalisme au Collège St. Clair.

Selon elle, la trajectoire du journal jusqu'ici présente des défauts et les annonceurs se font de plus en plus rares.

Veronique Mandal, ancienne journaliste pour le Windsor Star Photo : Veronique Mandal

Le nombre de publicités dans les journaux de Postmedia, la compagnie à qui appartient le Windsor Star, diminue constamment, souligne de son côté Chris Waddell, professeur à l’École de journalisme et de Communication de l’Université Carleton.

Les publicités en ligne n’ont pas généré les profits escomptés , note-t-il également.

Selon lui, les annonceurs peuvent acheter des publicités plus ciblées à moindres coûts en passant par Google ou Facebook parce que ces plateformes connaissent très bien le public.

Le Windsor Star imprimera sa dernière publication du lundi, le 25 février 2019.