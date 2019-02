L'héritage de John Graves Simcoe dans sa lutte contre la traite des esclaves en Ontario

Le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe a joué un rôle essentiel à la fin du 18e siècle pour faire avancer la lutte contre la traite des esclaves en Ontario et au Canada. Il a notamment fait adopter une loi visant à restreindre l'esclavage.

Officier de l'armée britannique pendant la Révolution américaine, il est devenu le 12 septembre 1791 le premier lieutenant-gouverneur de la nouvelle colonie britannique du Haut-Canada, qui deviendra plus tard l'Ontario.

John Simcoe obtient quelques victoires législatives durant son mandat. Une des plus importantes a été de faire adopter la Loi du 9 juillet 1793 visant à restreindre l'esclavage, qui entre autres empêche des Canadiens de vendre des esclaves aux Américains.

Agrandir l’image John Graves Simcoe, peint par Forster, John Wycliffe Lowes (1850-1938) à partir d'une miniature. Huile sur canevas. LAC Reproduction #: C-008111 Photo : Bibliothèque et Archives du Canada

Visionnaire et avant-gardiste, Simcoe a fait adopter cette loi 40 ans avant la loi de l'Abolition de l'esclavage, qui rendra plus tard l'esclavage illégal dans la plus grande partie de l'Empire britannique.

John Graves Simcoe est né le 25 février 1752 à Cotterstock en Angleterre et est décédé le 26 octobre 1806 à Exeter en Angleterre.

On peut trouver des traces du passage de John Graves Simcoe en Ontario. La ville de Simcoe, le comté de Simcoe et plusieurs écoles de partout en Ontario portent son nom.

Le congé civique du mois d'août c’est-à-dire la Fête de Simcoe est aussi en son honneur.

Dans le centre-ville de Toronto, on retrouve les rues John et Simcoe ainsi qu’une statue érigée en son honneur en 1903 à Queen's Park.