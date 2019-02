Lise Bourgeois reçoit le prix Bernard Grandmaître

Lise Bourgeois travaille dans le domaine de l’éducation ontarienne depuis maintenant 35 ans. Elle dirige la Cité depuis près de neuf ans.

Mme Bourgeois a auparavant dirigé pendant plusieurs années le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, où elle a notamment supervisé la construction de sept nouvelles écoles.

Elle a aussi contribué au maintien des programmes de formation en agriculture au Collège d'Alfred.

Je trouve ça immense, parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu de l’éducation et je fais ce que je fais parce que ce sont les bonnes choses à faire [...] d’être reconnue, ça nous rappelle que c’est important que l'on contribue au développement et à la vitalité de notre communauté , a mentionné Mme Bourgeois à l’émission Les Matins d’ici.

Au total, neuf prix ont été décernés jeudi soir lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'édifice de l'horticulture du parc Lansdowne. Outre le prix Bernard Grandmaître, huit prix Lauriers ont été décernés à des personnalités qui se sont démarquées par leurs implications dans la communauté franco-ontarienne de la région.

La cérémonie a été assombrie par la crise linguistique qui frappe la province ontarienne depuis la mi-novembre, lorsque le gouvernement de Doug Ford a annoncé la fermeture du Commissariat aux services en français de l'Ontario et la suspension du projet d’Université de l'Ontario français.

Agrandir l’image De gauche à droite, Marie-France Lalonde députée provinciale d'Orléans, Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité, Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier et Mathieu Fleury, conseiller d'Ottawa-Vanier. Photo : Richard Dufault

Quand on est francophone en Ontario, rien n’a jamais été facile. Il y a eu des hauts et des bas, et c’est lorsque les temps sont difficiles que les francophones se sont toujours retroussé les manches Lise Bourgeois, lauréate du prix Bernard Grandmaître

La ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a d'ailleurs souligné le combat des Franco-Ontariens au cours de la soirée.

On sait qui a une attaque frontale contre la francophonie, particulièrement en Ontario et on a vu à quel point le leadership s'est affirmé lors du mois de décembre dernier donc mon objectif ce soir est de souligner ce leadership-là et démontrer à quel point le gouvernement fédéral de M. Trudeau est là à leurs côtés , a-t-elle déclaré.

Je pense que ça a servi à resserrer les liens dans la communauté, à faire d’autres gains et à développer de nouvelles opportunités , a souligné Lise Bourgeois. On sait qu’on a à bâtir nos relations avec le nouveau gouvernement, mais je suis confiante qu’on va nous entendre et c’est pour ça qu’il ne faut pas lâcher.

Les Prix Bernard Grandmaître sont remis chaque année par l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) pour souligner les efforts des leaders francophones de la communauté franco-ottavienne.

Pour la seconde année consécutive, Bernard Grandmaître n'était pas présent au gala, et ce pour des raisons de santé.