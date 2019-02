Le PDG d’Alcool et Cannabis Nouveau-Brunswick démissionne

Brian Harriman, président-directeur général d'Alcool NB et Cannabis NB depuis février 2014, a annoncé sa démission vendredi matin.

Durant ses cinq ans chez Alcool NB, Brian Harriman a notamment participé au changement d’image de marque de la société et à la vente de vin dans les épiceries du Nouveau-Brunswick.

Les derniers mois ont toutefois été plus difficiles pour Brian Harriman avec Cannabis NB, où il y a notamment eu une vague de mises à pied, les prix les plus élevés au Canada et des ruptures de stock.

Ce fut un immense plaisir d’avoir eu l’occasion de diriger l’évolution d’Alcool NB et de diriger la création de Cannabis NB, a affirmé M. Harriman dans le communiqué. Je suis extrêmement fier de ce que mes équipes ont pu réaliser au cours des cinq dernières années, et je les remercie pour leur dévouement, leur soutien et leur engagement à offrir une expérience de vente au détail de classe mondiale à la population du Nouveau-Brunswick.

Sa démission entre en vigueur le 5 avril. Il deviendra chef de l’exploitation chez Sundial Growers, un producteur de cannabis privé basé à Calgary.

Le conseil d’administration d’Alcool NB créera un comité de recrutement chargé de trouver la succession de M. Harriman.