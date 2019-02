Retour prochain de la traverse entre Godbout et Matane

La Société des Traversiers du Québec (STQ) a annoncé mercredi que les travaux à l'embarcadère de Godbout seront menés à terme cette semaine.

Ces travaux avaient pour but d'adapter les infrastructures pour accueillir le navire Apollo qui a récemment été acheté par la STQ en remplacement du F.-A. Gauthier.

Un nouvel horaire des traverses sera donc en vigueur entre Matane et la Côte-Nord du 25 février au 15 mars.

L'Apollo constitue une solution de dépannage selon la STQ. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’aller-retour entre Matane et Godbout se fera les lundis, mercredis, vendredis et samedis. La desserte entre Matane et Baie-Comeau aura lieu les autres jours, soit les mardis, jeudis et dimanches.

La direction de la traverse recommande aux usagers de réserver leur passage puisque le traversier Appolo se limite à 240 passagers et à un nombre limite du tonnage pour les véhicules.