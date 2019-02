La SQ recherche un agresseur sexuel à Repentigny

La SQ a publié jeudi sur son site web un portrait-robot du suspect qui a la peau blanche et le teint basané. Il mesurerait entre 1,72 m et 1,80 m et pèserait environ 91 kg; il aurait les cheveux bruns ou noirs et les yeux bruns.

Lors des événements allégués, l'homme portait un manteau foncé, un cache-cou, un capuchon, des lunettes fumées et une barbe de quelques jours. Il s'exprimait en français avec un accent.

Il se déplacerait à bord d'une voiture noire à quatre portes de marque Acura, modèle ILX, des années 2016 à 2018.

Les agressions se seraient produites dans le secteur du boulevard d'Iberville et les gestes auraient été posés à des arrêts d'autobus. Les victimes auraient été harcelées, agressées sexuellement et séquestrées.

Un poste de commandement de la police sera installé plus tard vendredi sur le boulevard d'Iberville à Repentigny.