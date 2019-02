Canopy et Couche-Tard s’occuperont d'une boutique de cannabis en Ontario

Par la voie d'un communiqué publié jeudi, Canopy a indiqué que les deux entreprises avaient tracé des plans afin de former un partenariat stratégique à long terme. Le commerce devrait ouvrir ses portes en avril à London.



Actuellement, les commerces de la Société ontarienne du cannabis sont les seuls endroits où on peut acheter en toute légalité du cannabis à des fins récréatives en Ontario. Toutefois, des boutiques privées pourront ouvrir à compter du 1er avril.



L'agence provinciale responsable de surveiller ces boutiques, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, a procédé, le mois dernier, à une loterie afin de sélectionner les entreprises qui obtiendront les 25 permis d'exploitation de magasins de cannabis dans la province.



Canopy et Alimentation Couche-Tard ont annoncé avoir conclu un accord de licence de marque avec l'un des gagnants de la loterie pour ouvrir une boutique sous l'enseigne de Canopy's Tweed.



Les deux entreprises ont dit que le gagnant de la loterie continuera à « la pleine propriété et le contrôle complet des activités de la boutique de London ».