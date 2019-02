L’or et rien d’autre pour le biathlonien estrien François Harvey

« Je vise un top trois... et une médaille d'or si c'est possible! » Sourire en coin et arborant fièrement sa tuque et son chandail de la délégation estrienne des Jeux du Québec, le biathlonien sherbrookois François Harvey compte bien compléter sa garde-robe des Jeux au cours des prochains jours avec une médaille au cou.