ABI : Legault accusé de ne pas tenir sa parole

La pression se fait de plus en plus sentir sur le gouvernement Legault dans le dossier de l'Aluminerie de Bécancour Inc. (ABI). Québec solidaire et le Syndicat des métallos accusent le premier ministre du Québec et son ministre du Travail de ne pas respecter leur promesse électorale de renégocier le contrat entre Hydro-Québec et Alcoa.