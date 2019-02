Coeur de pirate, Daniel Bélanger et Loud au FestiVoix 2019

Sept nouveaux nouveaux noms s'ajoutent à la programmation du FestiVoix qui aura lieu du 27 juin au 7 juillet. Alors qu'on annonçait au début du mois que le groupe punk The Offspring allait se produire à Trois-Rivières , Coeur de pirate, Sylvain Cossette, Daniel Bélanger et Loud se joignent entre autres à la 26 e édition.

C’est un doublé à saveur punk cette année pour le FestiVoix puisque le groupe Millencolin se produira au festival le 29 juin. Les membres y fêteront d’ailleurs 26 ans de carrière.

Plusieurs artistes québécois ont aussi accepté l’invitation du festival dont Cœur de Pirate, qui présentera un concert intime le 27 juin. Elle sera accompagnée de son piano et du quatuor à cordes Esca.

Les rappeurs Loud et Koriass, qui font leur place autant au Québec qu’en France présentement, partageront la scène Loto-Québec des Voix populaires le 1er juillet alors que Sylvain Cossette prendra d’assaut la même scène le lendemain avec des succès des années 1980.

Après 10 ans d’absence sur scène, Daniel Bélanger fera son retour et viendra clore le festival le 7 juillet.

C’est le chanteur Rémi Chassé qui interprète Avant d'atterrir, la chanson officielle du FestiVoix 2019. Il sera aussi en première partie du concert de Sylvain Cossette.

Le festival voit grand

Les organisateurs du FestiVoix estiment que leur festival pourrait prendre de l'ampleur. Le directeur général, Thomas Grégoire, est confiant. On veut aller encore plus loin dans l'expérience que les gens vont ressentir au FestiVoix, explique-t-il. Des investissements dans la programmation, mais aussi dans les décors. Le respect du développement durable aussi ça nous tient à coeur. On veut aussi s'investir encore plus dans la communauté.

D’autres noms d'artistes qui se produiront au FestiVoix pourraient être annoncés au mois de mars.

Les passeports et les billets pour la zone avant-scène sont maintenant en vente.