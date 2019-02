3,1 M$ investis au palais des sports de Jonquière

Les appels d'offres pour le remplacement du système de réfrigération, devenu désuet, ont été lancés le 20 février. Les soumissions devront être reçues au plus tard le 8 mars.

Ce sont des travaux qui étaient nécessaires. Ça concerne la réfection de notre système de réfrigération, un système R-22 qui est aujourd’hui banni. On devait le changer , résume le conseiller municipal et président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault.

Le gouvernement du Québec contribue au projet en versant une subvention de 700 000 $.

La salle mécanique sera également changée. Des correctifs seront aussi apportés au chapitre de l’éclairage, de la ventilation et du chauffage. Les travaux débuteront lorsque la saison de hockey prendra fin, vers le début du mois de mai, et culmineront en septembre.

Centre multisport

Par ailleurs, Michel Thiffault confirme que la première pelletée de terre en vue de la construction du nouveau centre multisport, sur le boulevard René-Lévesque, sera soulevée en septembre 2020. Les travaux s’échelonneront sur 18 mois. La Ville est toujours à l’étape des plans et devis.

Le complexe coûtera 20 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation du Québec le finance à hauteur de 7,5 millions de dollars. Le reste sera assumé par Saguenay.

On sait que c’est un projet qui est attendu et nécessaire pour notre ville. Michel Thiffault, conseiller municipal

L’élu rappelle que la construction du stade, doté d’infrastructures destinées à la pratique du soccer et d’autres sports, modifiera considérablement le paysage du secteur de l’ancien Walmart.

D’après les informations recueillies par Thomas Laberge