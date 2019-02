Un mannequin interactif pour les futurs infirmiers

Cette technologie permet aux futurs professionnels de la santé de se préparer à intervenir lors de leurs stages, sans craindre de se tromper.

Le patient est contrôlé par l'infirmière de laboratoire, tandis que l'enseignante observe les interventions des étudiants. Elle devient le médecin, le temps de l'exercice. Les signes vitaux du patient évoluent tout au long de la simulation.

L'enseignant se trouve dans la salle de contrôle et les étudiants sont de l'autre côté de la vitre avec le mannequin. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

L'avantage, c'est ce que ça leur permet de vivre des situations qu’on ne peut pas toujours vivre en milieu réel , explique Annie Houde, enseignante en soins infirmiers.

La gravité des situations augmente au fur et à mesure que la formation avance. De l'arrêt cardiaque à l'hémorragie, le patient peut avoir différents symptômes et douleurs.

Grâce à la simulation, il y a une interaction. C’est là où apparaît le jugement et pas uniquement la procédure.

Après chaque simulation, les futurs infirmiers se retrouvent dans une salle pour faire le point et discuter du scénario sur lequel ils ont travaillé.

On se sent comme si on était à l'hôpital.

Anaëlle Morin, finissante en soins infirmiers