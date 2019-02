La SPCA des T.N.-O. demande un financement régulier au gouvernement territorial

La SPCA des Territoires du Nord-Ouest demande, à l'aide d'une pétition, un financement constant de la part du gouvernement territorial afin d'améliorer et d'assurer l'offre de ses services sur l'ensemble du territoire.

Les services de l’organisme à but non lucratif reposent sur le travail de bénévoles, de quelques employés et de l’argent amassé dans leurs collectes de fonds. Une formule qui n’est pas durable selon la présidente de l’organisme, Nicole Spencer.

« Nous sommes arrivés à un point ou nous avons besoin d’aide, explique Nicole Spencer. Nous avons besoin que le gouvernement s’engage à un financement annuel afin de nous aider à faire le meilleur travail possible. »

La société qui compte un vétérinaire à temps partiel et 14 employés s'occupe de plus de 800 animaux par an.

La présidente de l’organisme ajoute qu’un financement territorial de base diminuerait la pression sur les bénévoles comme elle.

Nous voyons beaucoup de mauvaises choses qui, avec le stress de devoir s’occuper des problèmes d'argent… ça devient très émotif. Nicole Spencer, présidente de la SPCA des T.N.-O.

Elle estime que cela allégerait les exigences en matière de collecte de fonds et permettrait à l’organisme de se concentrer sur d'autres programmes.

La société aimerait, entre autres, organiser des campagnes d’éducation sur la protection des animaux dans les différentes communautés des Territoires du Nord-Ouest.

L'année dernière, les coûts d’exploitation de la SPCA ont atteint les 600 000 $ alors que l’organisme a réussi à prélever environ 700 000 $.

Des employés de la SPCA aident à préparer un chien pour une opération. La SPCA emploie un vétérinaire à temps partiel. Photo : Radio-Canada / Jamie Malbeuf

Une grande partie du financement provient des dons de différentes entreprises à travers Yellowknife. Mais, selon Nicole Spencer, l’organisme à besoin d’un financement de base.

Jeudi après midi près de 1200 personnes avaient signé la pétition en ligne.

Pas de financement de base, selon le ministre

La question d’un financement pour la SPCA a été soulevée la semaine dernière à l’Assemblée législative par le député de Yellowknife-Nord, Cory Vanthuyne.

« Il est clair que la SPCA a besoin de soutien pour maintenir ses services, a déclaré le député pendant la période des questions. À mesure que la demande augmente, ses coûts d'exploitation augmentent également. La ville, les entreprises et les particuliers apportent tous leur contribution, mais pas le gouvernement. »

Selon le député, l’une des raisons qui explique le manque de financement constant de la SPCA est qu'elle ne correspond pas aux paramètres des programmes du ministère

Les T.N.-O. sont gouvernés par un gouvernement de consensus, sans parti, qui généralement oppose les membres du Conseil exécutif aux autres députés. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon le ministre des Affaires municipales et communautaires, Alfred Moses, le gouvernement n’offre présentement aucun programme susceptible d'apporter un financement de base, ou même ponctuel, à la SPCA.

« Cela relève de nos gouvernements communautaires et de nos gouvernements municipaux, selon le ministre. Nous allons travailler avec eux et je serai prêt à apporter mon soutien et à en parler avec l’Association des communautés des Territoires du Nord-Ouest. »

Avec des informations de Jamie Malbeuf