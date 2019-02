Quartier des spectacles : le Stampede de Calgary devient partenaire de la Ville

Le Stampede de Calgary et la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC) annoncent qu'ils font désormais équipe pour revitaliser le parc Victoria sur environ une douzaine d’hectares.

« Dans le but d’attirer des investissements du secteur privé, nous devons travailler avec le propriétaire de la majorité des terrains dans le parc Victoria, et il s’agit du Stampede de Calgary », a déclaré Michael Brown, président et directeur général de la CMLC, jeudi, en conférence de presse.

Le président-directeur général du Stampede, Warren Connell, considère que le but de ce partenariat est de mettre à profit l'expertise de chacun.

CMLC a transformé [East Village] qui était probablement l’un des quartiers les plus dévitalisés de la métropole en un quartier qui est aujourd’hui très populaire. Warren Connell, président et directeur général du Stampede

L'organisation du Stampede souhaite donc de son côté profiter du savoir-faire de l’agence municipale pour faire revivre des espaces dans la métropole et les rendre plus attrayants.

L'une des premières étapes du plan de réaménagement sera de trouver des partenaires pour permettre la construction d'un hôtel. Selon Michael Brown, des investisseurs se seraient même déjà manifestés.

Par ailleurs, le conseil municipal évalue actuellement d'autres grands projets d'infrastructure possibles dans le quartier, comme celui d'un nouvel aréna, l’agrandissement du centre BMO et la modernisation du centre des arts de la scène Arts Common.