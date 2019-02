Une cérémonie bilingue en l'honneur d'une quarantaine de nouveaux citoyens canadiens

C’est une grande fierté pour moi de devenir aujourd’hui citoyenne canadienne, le chemin a été long, mais c’est fait, je suis contente et fière , raconte Golofoungognon Silue, une femme originaire de la Côte d’Ivoire.

Mme Silue est d’abord venue au Canada en 2014 en tant que résidente permanente. Elle a vécu au Québec et s’est dirigée vers l’Ontario par la suite avec ses trois enfants.

Golofoungognon Silue , nouvelle citoyenne canadienne en date du 21 février 2019, avec ses trois enfants. Photo : Radio-Canada / Floriane Bonneville

Être canadienne, c’est un plus et une richesse énorme pour moi, c’est un beau pays… ça vaut le coup d’essayer l’aventure. Golofoungognon Silue, résidente du Canada

Il lui a fallu un an pour compléter le processus afin de devenir citoyenne. Mon projet maintenant, c’est de m’installer, de m’intégrer , dit-elle.

Si Mme Silue s’est dite émue par la cérémonie, la juge Carrière l’était tout autant. Avec un trémolo dans la voix, celle qui est la première Métisse jamais nommée juge de la citoyenneté a annoncé à toutes les personnes présentes qu’ils étaient finalement citoyens canadiens.

Vous avez travaillé dur pour être ici , dit-elle, moi, je n’ai le mérite que d’être née ici .

Devenir Canadien est très spécial et cela vient avec beaucoup de responsabilités, comme aller voter, s’impliquer dans sa communauté, obéir à la loi. Suzanne Carrière, juge de citoyenneté du Canada

Pour Me Carrière, chacune de ces cérémonies est particulière : Être là et pouvoir regarder tous les visages qui me font face et pouvoir voir leur émotion, je comprends que c’est une journée spéciale pour eux. .

Être une vraie citoyenne canadienne

C’est un jour historique pour moi [...] ce sont de nouvelles opportunités qui s’ouvrent, un rêve qui devient réalité en fait , affirme Édithe Fotso, originaire du Cameroun.

Édithe Fotso est devenue citoyenne canadienne le 21 février 2019. Photo : Radio-Canada / Floriane Bonneville

Mme Fotso est arrivée au Canada il y a environ 10 ans en tant que touriste et ensuite comme étudiante internationale. La Camerounaise et maintenant Canadienne est enseignante dans une école anglophone.

Ça a été un long chemin, je peux maintenant voter, je suis capable de dire que je suis Canadienne et je veux faire le tour du monde pour promouvoir la culture. Édithe Fotso, résidente canadienne

Le bonheur de Mme Fotso est visiblement partagé par Pierrot Oulumba, un homme qui a quitté la République Démocratique du Congo il y a trois ans et neuf mois pour venir rejoindre sa femme.

C’est une grande joie de devenir Canadien, je ne l’imaginais pas , dit-il avant d’ajouter que cela fait plusieurs années qu’il y pense.

Pour lui, sa nouvelle citoyenneté est synonyme de privilèges.

Manque de juges de citoyenneté francophones en Ontario

La juge Suzanne Carrière en train de serrer la main d'un nouveau citoyen canadien Photo : Radio-Canada / Floriane Bonneville

La juge Suzanne Carrière explique qu’elle est venue de Winnipeg à Windsor spécialement pour cette cérémonie de citoyenneté bilingue.

Il n’y a pas de juge bilingue ici [en Ontario], il n’y a que 10 juges de citoyenneté dans le pays, et puis quatre en Ontario, qui sont [dans la région] de Toronto, mais ils ne sont pas bilingues. Suzanne Carrière, juge de citoyenneté du Canada

La juge Carrière, dont le français est la langue maternelle, se rend parfois à Thunder Bay car la ville est plus près du Manitoba que de Toronto.

La juge a présidé environ 80 cérémonies et seulement cinq ou six d’entre elles étaient bilingues.

Lorsque nous avons des candidats francophones, on essaie de tous les mettre ensemble , dit-elle.

Pour moi, cela n’arrive pas souvent, mais les juges qui sont basés à Montréal, c’est ce qu’ils font tout le temps , explique Me Carrière.