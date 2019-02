Un sénateur de la Saskatchewan refuse de s’excuser pour ses propos controversés

Par voie de communiqué, le sénateur a voulu remettre les pendules à l’heure quant à son discours prononcé sur la colline parlementaire.

Il dit avoir prononcé ses propos en tant que porte-parole au sein du Sénat concernant le projet de loi C-69 et président du comité du Sénat chargé d'examiner le projet de loi C-48 qui sont tous deux des projets de loi néfastes pour l’industrie pétrolière et gazière .

David Tkachuk met l'accent sur le fait que sa déclaration était au sens figuré. Je parlais de vaincre tous les Libéraux lors des prochaines élections. Je ne préconisais pas la violence et je pense que tout le monde le sait .

Je ne vais pas m’excuser pour mes propos. David Tkachuck, sénateur conservateur

Dans les circonstances, le sénateur Tkachuk convient que les mots qu’il a employés n’ont peut-être pas été aussi judicieux qu’il l’aurait souhaité . Néanmoins, il affirme que certaines personnes doivent être heureuses de les interpréter de manière erronée pour répondre à leurs propres intérêts .

« C’est totalement inacceptable »

Dans une déclaration faite devant le comité permanent de la justice à la Chambre des communes concernant l’affaire SNC-Lavalin, Michael Wernick, greffier du Bureau du Conseil privé et secrétaire du cabinet, souligne qu’il est complètement inacceptable qu’un membre du Parlement du Canada incite les conducteurs de camion à foncer sur la foule après les événements survenus à Toronto l’été dernier .

Une attaque au camion-bélier avait fait 10 morts et 14 blessés dans la métropole ontarienne en avril 2018.

Le greffier du Conseil privé se dit inquiet quant aux conséquences que peuvent avoir de tels propos sur la place publique. Il craint que ce type de discours mine la confiance des citoyens envers les institutions du pays .

J'espère que vous, les parlementaires, allez condamner cela. Michael Wernick

Pour le sénateur saskatchewanais, nommé par l’ancien premier ministre Brian Mulroney en 1993, la réaction des Libéraux à ses propos montre qu'ils tentent de dévier l’attention de la situation critique de notre industrie pétrolière et gazière dans l’Ouest et dans ma province .