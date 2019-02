Une femme meurt après avoir été renversée par un train VIA Rail à Ottawa

Une femme qui circulait à pied a été happée mortellement à Ottawa par un train VIA Rail qui faisait la liaison entre Toronto et la capitale nationale jeudi.

Nous pouvons confirmer que le train 52 de VIA Rail transportant 127 passagers et faisant la liaison entre Toronto et Ottawa a été impliqué dans un incident avec un piéton vers 14 h sur la subdivision de Beachburg. Aucun passager ou employé n’a été blessé au cours de l’incident , a indiqué la compagnie ferroviaire VIA Rail dans un courriel à Radio-Canada.

Les services d’urgence et les autorités locales sont sur les lieux. Les passagers du train seront transportés en autobus à la gare d'Ottawa.

Les trains circulant sur le corridor Windsor-Québec accusent certains retards dans les deux directions.

Le chemin Pleasant Park est fermé à la circulation entre l’avenue Leslie et le chemin Cavendish, selon le Service de police d'Ottawa (SPO).

Ce dernier enquête actuellement sur les lieux de l'accident.

Plus de détails à venir