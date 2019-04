Mètis, de Julie Hétu

Titulaire d'un doctorat en art, littérature et anthropologie de l’Université Concordia, Julie Hétu travaille activement dans le milieu des arts visuels et de la littérature depuis 1998. En 2011, elle a reçu le prix du public La plume de paon pour son livre audio Baie Déception (Planète rebelle) au Centre national du livre de Paris. Elle a ensuite séjourné en Espagne avec l’intention d’apprendre l’art de la corrida, cette étonnante façon d’écrire avec le corps dans l’arène. S’ensuivra le roman Mot (Triptyque), finaliste au prix France-Québec et au prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec. En 2018 paraît son plus récent roman, Pacific Bell (Alto), inspiré d’un stage à La Nopalera, un ranch au Mexique où elle a appris à devenir saigneuse de cactus. Elle a été reçue hôte en résidence à Villa Médicis en 2016, source d’inspiration de son prochain roman.

Les premières lignes de Mètis

Trout River, Terre-Neuve (Canada)



Tôt dans la matinée, mon avion s’était posé à l’aéroport de Deer Lake d’où j’avais pris la route en direction du parc national du Gros-Morne situé sur l’île de Terre-Neuve. Je n’avais donné aucune nouvelle au sergent Lemire qui voulait m’interroger au sujet de la mort de mon mari. Mes enfants allaient rejoindre ma sœur. Je les avais mis sur un vol en direction de Montréal, alors que je quittais la Californie sous une fausse identité. Je n’étais plus Mètis Couc, née à Trois-Rivières en 1981. J’étais Simone Montour, agrippée au grand froid et à une grande île, accrochée du bout des doigts à la péninsule du Labrador dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, là où l’on avait retrouvé le corps de Louis, mon mari.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Au cœur de cette nouvelle qui relate la fuite vers l’avant d’un personnage ayant commis l’irréparable se trouve une image irrésistible, celle d’une baleine échouée sur la berge, à la fois répugnante et attirante. Cette carcasse qui rappelle la mort alors même qu’on cherche à la fuir, et dont ni les lecteurs ni les personnages ne savent trop quoi faire, donne à ce texte un pouvoir de fascination difficile à expliquer, et auquel on revient comme à une énigme.

Simon Brousseau, lecteur 2019

