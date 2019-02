Shawn Mendes de retour à Ottawa le 18 août

La capitale fait partie des 16 prestations venant de s’ajouter à l’itinéraire du chanteur canadien, dans le cadre du volet nord-américain de sa tournée éponyme.

La dernière fois que l'auteur, compositeur et interprète des succès In my Blood et Treat You Better est monté sur scène à Ottawa, c’était lors d'un spectacle extérieur au Bluesfest, en juillet 2018.

Cette troisième tournée mondiale en carrière pour l'artiste de 20 ans débutera le 7 mars prochain en Europe.

Les billets pour son spectacle dans la capitale seront mis en vente le samedi 2 mars à compter de 10 h.