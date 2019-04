Artifices, de Chloé Gauvin-Ndiaye

Née d’un père sénégalais et d’une mère québécoise, Chloé Gauvin-Ndiaye détient un baccalauréat en physique de l’Université de Sherbrooke. Elle termine maintenant une maîtrise dans le même domaine. Si les mathématiques occupent ses journées, la littérature a toujours eu une place importante dans sa vie. Elle écrit depuis toute petite, d’ordinaire pour elle-même, à l’abri des regards. Trouver le courage de participer à un concours littéraire était l’une de ses résolutions de l’année dernière – et l’une des seules qu’elle a réussi à tenir.

Les premières lignes d'Artifices

Les feux d’artifice nous colorent en bleu, en rouge, en mauve. Dans le ciel, d’épais nuages de fumée sont chassés par les vents, mais j’essaie de les ignorer. Je me concentre plutôt sur les couleurs éclatantes et les étincelles qui tombent.



"Alors, qu’est-ce que tu en penses?" je te demande une fois, avant de répéter, plus fort, dans l’espoir que tu entendes ma voix au milieu de l’écho des explosions et de la foule bruyante.



"C’est joli. "



Je regarde dans ta direction avec espoir, me disant que peut-être tu vas ajouter quelque chose, que peut-être tu ressens la même joie que moi à cet instant. Mais tu ne dis rien de plus. Tu gardes les yeux vers le ciel, une main contre ta nuque. On dirait que tu es loin, loin dans des pensées qui n’ont rien à voir avec cette nuit, et rien à voir avec moi.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Tous les détails évoqués servent le moment raconté. On n’est jamais dans le résumé, on raconte vraiment, et de façon très incarnée, en respectant le point de vue et la vision du monde de l’enfant. Par ailleurs, l’incipit porte en essence tout le texte, c’est admirable.

Camille Deslauriers, lectrice 2019

