Le président de Nintendo of America annonce sa retraite

« Nintendo fera partie de mon coeur pour toujours, a déclaré M. Fils-Aimé dans un communiqué. C’est une partie de moi qui est remplie de gratitude - pour les personnes incroyablement talentueuses avec lesquelles j’ai travaillées, pour la chance que j’ai eue de représenter une si merveilleuse marque et, plus que tout, pour avoir senti que je faisais partie de l’une des communautés de joueurs les plus positives et durables. »

« Alors que je suis heureux de partir à la fois en bonne santé physique et de bonne humeur, il ne s’agit pas d’un game over (la fin de la partie, NDLR) pour moi, mais plutôt d’un level up (niveau supérieur) vers plus de temps avec ma femme, ma famille et mes amis », a ajouté M. Fils-Aimé.

Reggie Fils-Aimé est une personnalité très appréciée de la communauté des jeux vidéo, en particulier des amateurs de Nintendo. Ses nombreuses apparitions dans des vidéos promotionnelles et des événements de la marque - y compris des événements accessibles au public - ont fait de lui une véritable célébrité.

En 2013, une campagne virale voulait faire de lui un personnage officiel dans le jeu de combats Super Smash Bros. Wii U. « Il faudrait demander à Sakurai, avait-il répondu. C’est lui qui produit le jeu; c’est son jeu. Mais s’il est d’accord… mon corps est prêt. » Sa réponse à ce mouvement inusité était instantanément devenue un mème sur le web.

L’actuel vice-président des ventes et de la mise en marché de Nintendo of America, Doug Bowser, succédera à Reggie Fils-Aime.