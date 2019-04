Passage sur terre, de Chantal Garand

Lauréate du Prix du récit Radio-Canada en 2015 pour son texte Un hibou, un Égyptien et l'étrangère, Chantal Garand a publié son premier roman, Natalia Z., en avril 2018. Ses études en travail social lui ont permis d'obtenir des emplois auprès des Cris de la Baie-James et des Attikameks de la Haute-Mauricie. Elle a vécu un an en Tanzanie auprès des réfugiés du Rwanda, et quatre ans à Prétoria, en Afrique du Sud. Depuis 2003, elle vit en Norvège, où elle travaille à l'intégration des réfugiés à la société norvégienne.

Il y a longtemps que l’obligation morale de laisser la trace de mon passage sur terre ne me hante plus. Je ne suis pourtant pas un être à part, j’ai déjà pensé qu’il fallait faire une différence dans la vie, que je devais faire ma marque dans un domaine ou un autre pour que mon existence ait un sens.



De la valeur.



Depuis que je me suis délivré de cette obsession, je peux vivre sans m’agiter désespérément. Je suis en paix. Libre. Il n’y a que l’état de mes vieux os pour décider de ce que j’accomplirai du lever du jour jusqu’au coucher du soleil.

Quand je vais mourir, on va me mettre dans un trou et on me recouvrira de terre. Je ne prendrai pas plus de place dans la mort que dans la vie. C’est dans l’ordre des choses.



Les hommes comme moi tombent dans l’oubli.



Je n’ai aucun mal à me représenter la scène dans mon esprit : Slim va ressortir son vieux veston bleu marin pour la cérémonie. Quant à Bernie, je ne peux l’imaginer sans sa veste de cuir usée. Ces deux-là sont inséparables. Je ne serais pas étonné qu’ils apportent leur thermos de café au cimetière, comme ils le font lorsqu’ils viennent me regarder travailler dans mon atelier. J’ai deux amis et ils ont leur chaise attitrée dans ma tanière, une fromagerie désaffectée que j’ai achetée il y a plus de trente ans. Je passe mon temps à réparer des vieilleries que j’ai trouvées un peu partout. Je les ramasse, leur redonne une nouvelle vie et j’en fais des trésors. C’est mon métier. Je répare.