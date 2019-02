24 nouveaux appartements pour les 60 ans et plus à Notre-Dame-du-Nord

Un projet de résidence pour personnes âgées de 60 ans et plus verra le jour dès ce printemps à Notre-Dame-du-Nord.

Il s’agit d’un tout nouveau concept sur le territoire du Témiscamingue, réclamé par la Fabrique de Notre-Dame-du-Nord depuis 2017.

Les 24 appartements seront réservés à des personnes retraitées de 60 ans et plus, autonomes.

Les gens nous disent qu’il commençait à être temps qu’au Témiscamingue, on ait un service comme celui-là. Les gens partent de chez nous pour s’en aller ailleurs, pour avoir ce genre de service. Il y a un engouement certain. J’ai déjà six réservations , constate la coordonnatrice du projet, Lucie Desrochers.

Projet porté par une entreprise locale

La résidence sera construite par l’entreprise Construction Francis Roy. Il s’agit de la seule entreprise qui a soumissionné sur ce projet.

La résidence sera située sur l’ancien site du presbytère de Notre-Dame-du-Nord.

Ce presbytère serait détruit pour construire la résidence (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les résidents pourraient intégrer leur logement en mai 2020.

Des locaux commerciaux seront aussi aménagés dans l’immeuble.