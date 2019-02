La FCFA s'interroge sur le lien entre populisme et francophobie au Canada

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) organise jeudi au Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg une table ronde pour discuter des liens entre la montée du populisme dans le monde et les dangers de la francophobie au pays.

La FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada veut au cours de cette conférence publique pouvoir ouvrir le débat sur la place de la francophonie au lendemain des récentes crises linguistiques en Ontario et au Nouveau-Brunswick, comme le rappelle un des panélistes, le doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Saint-Boniface, Alexandre Brassard.

« On a observé un récent recul des droits linguistiques en Ontario avec l’abolition du commissariat aux services en français, le projet d’université francophone qui est tombé à l’eau, mais aussi au Nouveau-Brunswick avec la crise des ambulances. On n’exige plus que les ambulanciers soient bilingues. Ça a un impact sur les services en français », insiste-t-il.

Dans un communiqué, le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada , Jean Johnson, explique que cela est « inquiétant » et qu’il faut « s’en parler, comprendre ce qui anime les gens qui tiennent ces discours et surtout explorer comment la francophonie peut le mieux répondre à ces discours. »

Prendre le temps de réfléchir

Un temps de réflexion est indispensable selon Alexandre Brassard. « Quand on pense qu’il y a une crise linguistique, il faut commencer par réfléchir et pas tout de suite paniquer », affirme-t-il.

D’autant que ce dernier reste sceptique quant au rapport de cause à effet entre populisme international et crise linguistique.

Le populisme est un concept un peu fourre-tout. Ça inclut Donald Trump, Hugo Chavez, les partis d'extrême droite. Quel lien y a-t-il entre tout ça et quelqu’un comme Doug Ford? Alexandre Brassard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Saint-Boniface

Selon M. Brassard, il est nécessaire de « faire une analyse plus fine et avoir une lunette plus canadienne pour comprendre. »

Il admet pour autant rester ouvert à un éclairage différent de la part des autres orateurs lors de la conférence.

M. Brassard ajoute que ce genre de discussions peut apporter un nouvel éveil auprès des nouvelles générations de francophones.

« C’est vrai qu’une crise peut contribuer à mobiliser les gens et créer une toute nouvelle génération de militants. On touche à des choses qui polarisent les gens », souligne-t-il.

Alexandre Brassard ajoute que ce type de conversation doit aider à trouver des façons de répondre aux discours anti-francophones.