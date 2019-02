Le yoga pour réduire le stress en classe

Cinq écoles primaire du Centre-du-Québec se sont lancées dans un projet Yoga-lire qui consiste à mélanger lecture et cours de yoga. Plus qu'une simple activité, Yoga-lire vise à outiller les enfants contre l'anxiété.

L’idée a germé dans la tête de Marye-Ève Laquerre, propriétaire de Nomade Yoga, alors qu’elle avait envie de faire connaître ce sport aux plus jeunes. Depuis deux ans, elle et sa complice, Josiane Trottier, offrent dans ces écoles des cours de yoga accompagnés de contes pour rendre l'activité plus ludique.

Instauré d’abord à l'école primaire de Sainte-Cécile, le projet peine à répondre à la demande depuis sa création, affirme la professeure de yoga. On a réussi à créer un réseau quand même intéressant. J'ai beaucoup de demandes. Québec, Trois-Rivières, ça explose. On ne peut pas se cloner, donc on essaie avec les bacs Yoga-lire de montrer aux professeurs comment faire pour qu'ils puissent l'apporter dans la classe après , indique Mme Laquerre.

Avec ces séances, les professeurs des écoles tentent d'intégrer de saines habitudes de vie auprès des jeunes qui souffrent d'angoisse de performance sportive et académique.

Ça m'arrive de voir des enfants qui, par exemple, vont être très nerveux en évaluation, les mains tremblantes. On s'entend qu'on est juste en première année. C'est très important, mais je pense que c'est important d'apprendre à se calmer, à respirer et là, le yoga entre en ligne de compte et c'est des choses qu'on peut réinvestir en classe , souligne Marie-Christine Gravel, enseignante à l'école primaire La Nacelle de Saint-Pierre-les-Becquets. Cette petite institution d'enseignement a d'ailleurs décidé d'intégrer le yoga dans la vie des enfants quotidiennement, dans la mesure du possible.

Des élèves de maternelle, première et deuxième année, participent à un cours de yoga à l'école La Nacelle. Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

Du yoga tous les jours

Une fois que Mme Laquerre a visité les classes participantes, les élèves continuent de mettre en application des positions de yoga et des techniques de respiration tous les jours en classe.

Des boîtes Yoga-lire sont à la disposition des lecteurs notamment à la bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard.

Les intervenants scolaires rencontrés à l'école La Nacelle remarquent que les enfants souffrent beaucoup d'anxiété et que le yoga leur permet d'avoir des outils pour le combattre.

Quand j'ai peur, parfois, je fais mon yoga et après je me sens bien , souligne Liam Chrétien, un élève de deuxième année à l'école La Nacelle.