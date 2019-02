La création d'un Félix dédié aux artistes autochtones bien accueillie

L'artiste innue Kathia Rock se réjouit de la nouvelle qui, selon elle, met un terme à une discrimination dans l'industrie à l'endroit des artistes non francophones.

Chanter dans sa langue au Québec, dans une langue autochtone, ce n'est pas évident. Pour participer à un concours d'auteur-compositeur-interprète, il faut chanter en français. Pour se faire produire, distribuer, commercialiser, pour passer à la radio, il faut chanter en français , critique-t-elle.

L'artiste balaie les craintes d'une mise à l'écart des autres catégories de prix qu'avait soulevée l'annonce de la création du prix. Elle fait valoir que les artistes autochtones qui se qualifient pour des prix sont ceux qui performent en français tandis que ceux préférant chanter dans leur langue maternelle se voyaient jusqu'ici reléguer dans la catégorie « musique du monde ».

L'artiste de la relève, Karen Fontaine Pinette, se réjouit également de la création de cette catégorie voyant là « un pas énorme dans la réconciliation » entre autochtones et allochtones et « l'inclusion des autochtones dans l'industrie. » Des fois, c'est difficile d'avoir le spotlight en dehors des réserves, fait-elle valoir, ça ajoute quelque chose d'encourageant pour la relève , se réjouit-elle.

C'est super qu'il y ait cette catégorie là où on peut être nous-mêmes. C'est sûr un jour, on aura peut-être plus besoin de ça, mais en ce moment c'est vraiment important, c'est tellement nécessaire!

Karen Pinette Fontaine, artiste innue