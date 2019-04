Kho Phi Phi, de Laurent Fadanni

Né en 1976 de parents italiens, Laurent Fadanni a grandi en Belgique. Après une licence en philologie romane, il a enseigné le français et le théâtre dans de nombreux pays avant de s’installer en Colombie-Britannique, en 2006. En marge de son activité littéraire, qui compte plusieurs publications, il cultive la vigne dans son domaine, Whispering Horse, niché au cœur de la vallée du Fraser.

… et sans le léger remous provoqué par l’immersion de la pagaie, on jurerait que c’est dans les airs et non dans l’eau que la pirogue avance, comme planant, comme flottant suspendue dans l’immensité turquoise que rien ne trouble ni ne macule, sinon, précédant le bateau de quelques mètres, l’ombre de la coque, forme oblongue se découpant sur le fond marin et d’où jaillissent de temps à autre une tête, un bras (penche-t-on le visage là-haut? montre-t-on du doigt quelque oiseau rare, quelque récif saillant à l’horizon?), de sorte que la grande tache semble animée de vie, mais d’une vie liquide, vaporeuse presque, qui passerait sans laisser de trace, se modifiant ci et là en fonction du relief aquatique, se brisant, se reformant, reprenant sa course lente et monotone, comme avançant sans but, sans destination aucune, mais avançant, encore et toujours, et soudain s’arrêtant, s’échouant sur le rivage où le bateau vient d’accoster, (...)