Riche programmation pour le festival REGARD

Jusqu’au 17 mars, les cinéphiles auront la chance de visionner des courts métrages primés dans le circuit international, comme Brotherhood de Meryam Joobeur, gagnante du meilleur court métrage canadien au Toronto International Film Festival (TIFF) et All these creatures, de l’Australien Charles Williams, Palme d’or du Festival de Cannes, en 2018.

Le court métrage Fauve, de Jeremy Comte, nommé aux Oscars qui auront lieu dimanche, est le film qui a gagné le Grand Prix Canadien du festival REGARD, l’an dernier.

Au total, 66 courts métrages feront partie de la compétition officielle cette année, dont le film belge Une sœur et le film canadien Kulturen, du réalisateur Ernst De Geer.

Seuls les films présentés en première canadienne, nord-américaine ou mondiale, ont accès aux deux plus généreuses récompenses de la compétition, en plus d’être admissibles au processus de nomination des Oscars.