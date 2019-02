Les concentrations scolaires de plus en plus populaires à Sherbrooke

Kendra Sanchez-Mbouya fait partie des élèves de l'École internationale du Phare de Sherbrooke à avoir choisi la vocation cheerleading. Tout lui plaît dans cette discipline. C'est l'idée de se pousser, c'est comme un défi. Même si tu n'y arrives pas, tu persévères , explique l'élève de deuxième secondaire.

Kendra Sanchez-Mbouya Photo : Radio-Canada

Les périodes attitrées à ce sport sont une source de motivation pour elle. Moi, personnellement, je n'aime pas trop trop l'école, mais c'est vrai que ça peut motiver parce que je me dis : "Je veux faire du sport, je veux pouvoir bouger, faire ce que j'aime" , ajoute-t-elle.

Cette année, 55 élèves sont inscrits en cheerleading et l'activité est intégrée directement dans leur horaire. Ils ont trois séances d'entraînement de 40 minutes par période de neuf jours, ainsi que deux pratiques de soir par semaine. Avoir un bon comportement est le seul critère pour y être admis.

Parce que ce n'est pas une élite scolaire qui est ici, c'est rassembleur. Ça permet à tout le monde de vivre la même passion sans avoir les contraintes académiques. Ce sont des gens qui n'auraient pas nécessairement l'occasion de se fréquenter dans leurs cours, alors ça fait une belle dynamique d'école , indique la responsable de la vocation et enseignante en éducation physique, Élodie Pépin.

Élodie Pépin, responsable de la vocation cheerleading et enseignante en éducation physique à l'école internationale du Phare Photo : Radio-Canada

Si le cheerleading est offert à tous, ce n'est pas le cas d'autres vocations de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), qui exigent une moyenne générale précise. Par exemple, pour intégrer le programme sport-études à l'école du Triolet, les élèves doivent minimalement avoir 70 % de moyenne en français et en mathématique, et la note de passage dans tous les autres cours.

Le volleyball fait partie des sports offerts dans la vocation sport-études au Triolet. Photo : Radio-Canada

Popularité

S'il n'y a pas eu d'ajout marqué de vocation ou de profil au cours des dernières années à la CSRS, l'engouement des élèves, lui, semble grandissant. Cette année, 850 élèves sont inscrits en sport-études au Triolet, et c'est sans compter ceux en Santé globale. Il s'agit de « la plus grosse année ».

Dans les cinq dernières années, on a peut-être 300 nouveaux élèves, en sport-études seulement , confirme le directeur des programmes sportifs à l'école, Jean-Benoît Jubinville. L'établissement est d'ailleurs rempli au maximum.

Jean-Benoît Jubinville, directeur des programmes sportifs à l'école du Triolet Photo : Radio-Canada

À l'intérieur d'une vocation, la matière est souvent vue de façon condensée pour permettre aux élèves de vivre pleinement les projets ou les activités liés à la thématique choisie.

Pourquoi les vocations sont-elles si populaires? Ce sont des jeunes qui sont épanouis et heureux de vivre leur passion chaque jour. Ils se retrouvent ensemble en classe, ils connaissent les mêmes défis, savent qu'ils ont besoin d'être disciplinés en dehors de l'école pour pouvoir performer autant à l'école que dans le sport , ajoute M. Jubinville.

L'École Alexander-Galt offre quatre concentrations. Une cinquième s'ajoutera en septembre. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche à l'École Alexander-Galt de l'arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke, le seul établissement de la Commission scolaire Eastern Townships à offrir des concentrations.

De deux en 2011, l'école en offre maintenant quatre. Une cinquième, chasse et pêche, s'ajoutera dès septembre. On a commencé avec 30 élèves dans les concentrations, maintenant on est rendu à presque 370 sur 960 élèves , indique le coordonnateur des programmes de concentration, Steve Walker.

Steve Walker, coordonnateur des programmes de concentration à l'école secondaire Alexander Galt Photo : Radio-Canada

Moi, si j'avais eu ces programmes-là quand j'étais jeune, c'est certain que j'aurais aimé ça aller à l'école, faire du sport tous les jours et aller en classe. Avoir les deux, je pense que c'est une combinaison gagnante , ajoute M. Walker.

Offre et compétition

Pour ou contre cette offre importante de concentrations et de profils particuliers? Julie Myre-Bisaillon, professeure en adaptation scolaire et sociale à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, est ambivalente. Une chose est certaine, les parents ont l'embarras du choix pour leurs enfants, beaucoup plus qu'avant.

Mme Myre-Bisaillon indique que le sentiment d'appartenance à un groupe sportif, par exemple, peut être très bénéfique pour certains jeunes. Toutefois, il y a un revers à la médaille. Est-on en train de surspécialiser des enfants très tôt dans leur parcours scolaire, alors que l'école devrait être là pour leur offrir une diversité et une ouverture à leurs propres découvertes? Ce qu'on peut constater, c'est que des fois, en sixième année, les jeunes se disent : "Il faut que je fasse un choix spécial", sans nécessairement être au fait de leurs propres envies, de leurs propres passions , explique-t-elle.

Julie Myre-Bisaillon, professeure en adaptation scolaire et sociale à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Mme Myre-Bisaillon aimerait voir davantage de concentrations offertes à des jeunes en adaptation scolaire ou en cheminement particulier. On a créé à l'intérieur de nos propres écoles publiques des voies particulières qui sont réservées à une élite scolaire. [...] Si on réfléchissait d'offrir en fonction du talent et de l'envie de l'enfant à essayer quelque chose, on aurait peut-être des groupes plus équilibrés où on aurait une normalité qui s'installerait à l'intérieur même d'un groupe , avance-t-elle.