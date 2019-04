La fille aux cheveux bleus, de Mathieu Comeau

Diplômé en enseignement du français au secondaire, Mathieu Comeau a développé une passion pour l’écriture pendant un cours de création littéraire au cégep, cours qui était donné par un certain Patrick Senécal. Un jour, il souhaite avoir la patience nécessaire pour transformer ses mille et une idées en œuvre(s) littéraire(s). D’ici là, il passe la majeure partie de son temps à côtoyer des adolescents exceptionnels, à rêvasser en admirant le crépuscule et à danser de manière étrange sur Sunglasses At Night, de Corey Hart.

Les premières lignes de La fille aux cheveux bleus

Elle aimait la mer et l’odeur qui trahit la venue des tempêtes.



La fille aux cheveux bleus a déboulé dans mon existence comme une avalanche en pleine canicule. C’était un matin blême de novembre; un de ces lundis où l’on ne s’attend à rien d’extraordinaire de la vie. Fidèle à moi-même, j’étais avachi sur mon banc d’autobus, le troisième à partir du conducteur. En arrière, deux élèves se tortillaient dans tous les sens possibles, comme s’ils subissaient une séance d’exorcisme tout droit tirée des pires films d’horreur. Je me suis imaginé en train de verser le contenu de mon thermos sur leur tête. Cette réflexion m’a fait rire. Elle a repoussé, pendant un millième de seconde, le tumulte tout autour.



Après avoir traversé la voie ferrée, qui n’a pas manqué de me brasser les idées, l’autobus a bifurqué vers la gauche, et la carcasse de mon école s’est ébauchée à travers les nappes de brume qui flottaient dans l’air. Voilà. Nous y étions. Maths, français, anglais et histoire. LA journée de rêve. Qu’attendions-nous pour l’introniser au temple de la renommée des horaires d’école, qu’on la retire pour toujours?



La semaine serait interminable, une fois de plus.

Ce qu’en pense le comité de sélection

La présence mystérieuse d'une fille aux cheveux bleus vient troubler le quotidien d'un ado. Mais est-il le seul à la voir? Une histoire d'amour singulière, sur fond de magie et de poésie, racontée sur un ton empreint d'humour.

Nahka Bertrand, lectrice 2019

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.