Hayabusa 2 sur le point de mordre dans l’astéroïde Ryugu

La sonde de 600 kg se trouve actuellement à 342 millions de kilomètres de la Terre. Elle est arrivée en juin dernier dans le voisinage de Ryugu, un astéroïde d'un diamètre d’un peu moins d’un kilomètre, après un voyage de 3 ans et demi.

Un prélèvement délicat

L’agence spatiale japonaise (JAXA) décrit la manœuvre comme délicate et périlleuse.

La sonde a déjà commencé sa descente à partir de sa position initiale à 20 km au-dessus de la surface de l'astéroïde. Elle suit une petite cible réfléchissante qu’elle a préalablement lancée à sa surface et qui lui sert de guide pendant la manoeuvre.

Photographie prise depuis la sonde Hayabusa 2, le 3 octobre, au moment du largage du robot MASCOT sur l’astéroïde Ryugu. Photo : JAXA

Lorsque ses roues toucheront le sol, un projectile de cinq grammes en tantale métallique sera tiré vers sa surface rocheuse à 300 m/s.

Un système de collecte en forme de corne recueillera la matière soulevée.

La sonde ne touchera le sol de l'astéroïde que cinq secondes, pendant lesquelles elle prélèvera quelques centaines de microgrammes de matière. Elle redécollera ensuite pour se replacer en orbite.

Hayabusa 2 terminera sa mission cet automne et reprendra la direction de la Terre en décembre. Une capsule d'échantillons sera larguée en décembre 2020 et effectuera sa rentrée atmosphérique à une vitesse de 11,6 km/s pour finir sa course en Australie.

Plus accidenté que prévu

Au départ, la JAXA avait prévu recueillir l’échantillon en octobre dernier, mais la surface de l'astéroïde s'est révélée beaucoup plus accidentée que prévu, avec de grosses roches, ce qui rendait difficile de trouver un endroit suffisamment grand et plat pour permettre l’opération.

La surface de l'astéroïde Ryugu Photo : JAXA

Les ingénieurs espéraient travailler à partir d’une zone d'environ 100 mètres de diamètre, mais ils ont dû la réduire à six mètres, ce qui demande une grande précision.

Le système de collecte en forme de corne qui s'étend à partir du fond du vaisseau a une longueur de 1 mètre. Il est donc essentiel qu'il n'y ait pas de roches de plus de 50 cm de haut près du site d'atterrissage, afin de réduire les risques d’endommager le vaisseau.

Représentation artistique de la sonde Hayabusa 2 et de l'astéroïde Ryugu Photo : JAXA

Mieux comprendre notre système

Ryugu appartient à un type particulièrement primitif d’astéroïdes considérés comme des reliques de la formation de notre système solaire.

Le but ultime de l’analyse des échantillons est d’enrichir nos connaissances de notre voisinage spatial et peut-être de mieux comprendre l'apparition de la vie sur Terre.