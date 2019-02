Financement du tramway : Québec est prêt, mais dit attendre après le fédéral

Le gouvernement Legault emboîte le pas à Régis Labeaume et presse Ottawa de confirmer sa participation au financement du projet de tramway de la Ville de Québec.

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, a réitéré jeudi que le provincial contribuerait au projet à la hauteur de 1,8 milliard de dollars. Il attend toutefois que le fédéral concrétise sa promesse de financer 40 % des coûts de construction.

« Nous, on fait le travail […] On attend seulement l'engagement du gouvernement fédéral à hauteur de 1,2 milliard $ […] C'est à eux de nous confirmer si oui ou non ils vont de l'avant », a déclaré M. Bonnardel lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Il a rappelé que la Ville de Québec était prête à assumer sa part de financement, qui s’élève à 300 000 $. La facture totale du projet est évaluée à 3,3 milliards de dollars.

Je m'attends à ce que le fédéral dise oui à ce projet d'une extrême importance pour la Ville de Québec. François Bonnardel, ministre québécois des Transports

Le tracé de la ligne de tramway comprend deux portions souterraines totalisant une longueur de 3,5 km. Photo : Ville de Québec

Le maire inquiet

Le ministre des Transports dit comprendre l’inquiétude du maire de Québec. Dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada mercredi, Régis Labeaume a affirmé qu’une dispute entre les gouvernements fédéral et provincial sur le financement du tramway risquait de retarder le projet.

« Il y a une dispute fédérale-provinciale sur l'utilisation des sommes puis dans quel budget on va chercher l'argent du tramway. Moi, j'aime pas ça parce que j'ai besoin d'un signal clair au budget, sur le fait qu'on va financer la totalité », a déclaré le maire.

François Bonnardel a toutefois voulu se faire rassurant. Il a confiance que le gouvernement fédéral sera au rendez-vous. Le ministre affirme avoir des discussions chaque semaine avec son homologue François-Philippe Champagne.

« On est persuadé que le fédéral dira oui à ce projet [mais c’est à eux] de répondre le plus rapidement possible », a martelé le ministre.