Le cri du carouge, de Philippe Chauveau

Pendant les 20 ans où il a travaillé en milieu psychiatrique (où il a, entre autres, animé des ateliers de dessin, d'écriture et de marionnettes), Philippe Chauveau a aussi fait de la scénarisation pour la télévision, publié des livres pour jeunes lecteurs, des essais humoristiques pour lecteurs moins jeunes ainsi que de la bande dessinée. Son travail d'écriture lui a valu plusieurs prix, dont un prix international de vulgarisation scientifique pour jeune public au festival de Palaiseau.

En 2018, il a été finaliste du Prix du récit Radio-Canada pour Mouf dans le ventre du dragon, un récit très touchant dans lequel un adolescent et un éducateur tentent de survivre à la violence du milieu psychiatrique.

Il y avait ce jour-là assez de peur pour durer une vie. Ma mère était un dos occupé. Un dos de femme faisant la vaisselle, un dos cuisinant et, surtout, dans l’effrayant sous-sol en terre battue, un dos lavant des montagnes de vêtements dans une antique machine avec deux rouleaux pour l’essorage, ce qui était révolutionnaire. Ma mère était un dos et pas un visage avec des lèvres pour m’embrasser ni un devant avec des bras pour me serrer.



J’étais le septième de huit enfants. Solitaire malgré cela. Je me souviens de journées immenses, seul. Je me souviens d’étés compacts, sans une seule fissure ou, comme je le lirai abondamment quelques années plus tard dans de nombreuses aventures de Bob Morane : sans solution de continuité.



Je me souviens aussi du cri du carouge à épaulettes : Oak-a-leeeeeee, qui grichait au-dessus des marais.