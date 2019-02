Décès de Helder Duarte, pilier du soccer à Québec

Entraîneur-chef de l'équipe de soccer féminine du Rouge et Or depuis sa fondation, en 1995, Helder Duarte est décédé d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était âgé de 56 ans.

C’est une journée extrêmement triste pour tout le Service des activités sportives. Helder était aimé de tous. Sa personnalité et sa bonne humeur contagieuse faisaient le bonheur de tous ceux qui le rencontraient , a réagi la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, jeudi matin.

Figure importante du soccer dans la grande région de Québec depuis plus de deux décennies, Helder Duarte, 56 ans, était comme à l’habitude au banc du Rouge et Or, dimanche, sur le terrain intérieur du Stade Telus, dans une victoire de sa troupe aux dépens des Stingers de Concordia.

Élu à cinq reprises entraîneur de soccer universitaire de l’année au Québec, Duarte a également guidé le Rouge et Or à des conquêtes du championnat canadien universitaire en 2014 et 2016. Il avait également été nommé entraîneur de l’année au Canada en 2014.

Impliqué dans l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) comme directeur technique depuis 1996, le natif des Açores a également été entraîneur-chef de l’équipe féminine des Titans de Limoilou et du Dynamo senior féminin durant les années 90.

« Une personne extraordinaire »

Le programme Rouge et Or est ébranlé. Au-delà de tout ce qu’il a accompli pour le soccer dans la région et le Rouge et Or, Helder était une personne extraordinaire. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et ses proches , a déclaré jeudi matin le directeur adjoint du Service des activités sportives et responsable du programme Rouge et Or, Jean-Noël Corriveau.

Les témoignages pour rendre hommage à Duarte ont commencé à affluer sur la page Facebook du défunt dès l'annonce publique de son décès, mercredi matin.

Bravo pour tout ce que tu as accompli Helder. Bravo pour la personne, le père, le coach et le gars d’équipe qui a toujours cru au sport comme outil d’éducation , a notamment écrit le responsable des équipes sportives du Rouge et Or de 2004 à 2016, Gilles Lépine.

Helder... La première pierre à l’édifice du soccer de Québec. Helder, un mentor, un ami. Toutes mes pensées vont vers sa mère, sa femme, ses filles, sa famille, ses amis, ses collègues.

Helder aimait les gens et on l’aimait tous , a pour sa part souligné l'ancien capitaine de l'équipe de soccer du Rouge et Or, Jean-Michel Collin.

Père de trois filles

Résident de Lac-Beauport, Helder Duarte s’est aussi impliqué comme entraîneur au club de soccer de Lac-Beauport durant de nombreuses années

Élevé à Sept-Îles, le père de trois filles a été gardien de but pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton avant de débuter sa carrière d'entraîneur.