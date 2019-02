La victoire ou rien pour Antoine Cyr aux Jeux du Canada

Cyr a notamment pris le 20e rang à l'épreuve du sprint classique dans une compétition extrêmement relevée. J'étais super content de cette 20e position parce que c'était très proche des autres gars dans ma vague de sprint , raconte le skieur du club Skinouk.

[Avec mon temps], 20e c'était super proche d'une 12e ou 10e position. Quand je vais retourner, j'aimerais être encore plus compétitif. Antoine Cyr, fondeur

Le Québécois a ajouté une 27e position au 30 km classique en départ groupé et une 38e position au 15 km. Des résultats encourageants pour la suite de sa carrière. Il y a tellement d'athlètes dans la même seconde. C'est vraiment amusant de courser là-bas. On se concentre pour être à notre meilleur et on sait qu'on a le niveau pour être compétitifs avec les Européens , ajoute Cyr.

Le fondeur Antoine Cyr veut rapporter des médailles des Jeux du Canada Photo : Courtoisie / Doug Stephen

L'athlète apportera avec lui toute cette expérience récemment acquise aux Jeux du Canada à Red Deer. Il s'envolera vers l'Alberta avec l'objectif de rapporter des médailles.

Quand je me prépare sur une ligne de départ au Canada, c'est certain que j'ai la victoire en tête. Je pense que je suis assez confiant de ramener au moins une médaille , explique Cyr, qui croit que la compétition viendra de l'Ontarien Graham Ritchie ,qui est aussi sur l'équipe nationale, et Samuel Hendry de l'Alberta, qui a faire bonne figure aux Championnats du monde juniors.

Une préparation entre Québec et Gatineau... dans les pas d'Alex Harvey

Le jeune homme a peaufiné sa préparation en Outaouais au cours des dernières semaines. Pour lui, il n'y a pas de meilleur endroit pour s'entraîner... et pas seulement en raison des petits plats préparés par sa mère à la maison.

On est tellement chanceux ici. Il y a Nakkertok qui est un super beau centre de ski et va recevoir les Championnats canadiens. Le parc de la Gatineau est exceptionnel pour l'entraînement et pour le ski. Je suis capable de faire un bon bloc d'entraînement pour me préparer à 100 % , dit le skieur.

Quand il n'est pas en Outaouais, c'est à Québec que le Gatinois s'entraîne. Il est au Centre national d'excellence Pierre Harvey depuis plusieurs mois, entouré d'une très bonne équipe. Cyr est suivi par Louis Bouchard, l'entraîneur d'Alex Harvey et peut s'entraîner sur une base régulière avec l'Olympien, auquel on le compare d'ailleurs souvent.

Alex Harvey s'approche de la retraite, mais Antoine Cyr refuse de s'imposer une pression avec cette comparaison.

Je l'ai eu souvent cette question-là cette année. La meilleure réponse c'est Alex Harvey, c'est Alex Harvey, Antoine Cyr c'est Antoine Cyr. On a des parcours différents , mentionne le jeune homme, en ajoutant que Harvey est un modèle et un mentor pour lui.

Comment Antoine Cyr va-t-il se démarquer et atteindre les plus hauts sommets dans les prochaines années ? Par un travail acharné.