La Caisse de dépôt affiche un rendement de 4,2 % en 2018 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) publie aujourd'hui ses résultats financiers pour 2018. Le PDG de la Caisse, Michael Sabia, se félicite « de la valeur ajoutée importante créée cette année » et ce, même si les marchés boursiers mondiaux ont terminé en territoire négatif ».

Le rendement moyen pondéré annualisé des fonds des déposants de la Caisse de dépôt s'est élevé à 4,2 % en 2018.

À titre de comparaison, en 2017, la Caisse de dépôt et placement avait atteint un rendement de 9,3 %, ce qui constituait sa meilleure performance en quatre ans.

« En 2018, notre stratégie d'investissement a été mise à l'épreuve », a affirmé Michael Sabia par voie de communiqué, jeudi.

Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement cite, en guise d'exemple de tumultes sur les marchés, « le début de la normalisation des politiques monétaires, l'escalade tarifaire et des incertitudes politiques ».

Mais M. Sabia salue, du même souffle, la capacité qu'a eue la Caisse « de bien performer dans de tels marchés ».

Le rendement moyen pondéré annualisé des fonds des déposants de la Caisse de dépôt s'est élevé à 8,4 % sur cinq ans;

La performance de la Caisse par rapport à celle de son porte-feuille de référence représente une valeur ajoutée de 5,3 milliards de dollars en 2018;

Sur cinq ans, 16,7 milliards de dollars ont été générés en valeur ajoutée, au total.

À la fin de l'exercice financier de 2018, l'actif net de ce qui est considéré comme « le bas de laine des Québécois » a atteint 309,5 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de plus de 50 % comparativement à l'actif net enregistré il y a cinq ans.

Rendements par type de placements Revenu fixe 2,1 %

Actifs réels 9 %

Actions 3,5 %

Rendements détaillés Actions en bourse - 0,9 %

Actions du Canada - 7,2 %

Placements privés 16,6 %

Immeubles 7,8 %

Infrastructures 11,2 %

Plus d'informations à venir