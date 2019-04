Amourettes, de Nicolas Charette

Né en 1980, Nicolas Charette a étudié la psychologie et la littérature à l’Université McGill. Il a publié un recueil de nouvelles, Jour de chance (2009), et un roman, Chambres noires (2012), aux Éditions du Boréal. Il a aussi cosigné une entrevue avec un intervenant en soins spirituels intitulée Soins spirituels : un baume dans l’épreuve (2018), parue aux Éditions Médiaspaul. Il a fait paraître des nouvelles dans diverses revues québécoises, notamment dans Nouveau Projet, L’Inconvénient, Contre-Jour, Zinc et XYZ. Il enseigne présentement le français langue seconde au Collège Champlain de Saint-Lambert, fait un peu de traduction et étudie la finance à HEC Montréal.

Les premières lignes d'Amourettes

Du salon, il écoutait les pas de sa mère au-dessus de lui en secouant nerveusement son pied. Elle nettoyait les chambres au deuxième étage. Était-elle dans la chambre sept?



Il n’avait pas encore pris sa douche, restait en pantalon de coton ouaté, torse nu, assis sur le divan, un sourire discret aux lèvres. Attendre jusqu’à la dernière minute, pour être le plus propre et le plus frais possible pour Marie. Il attendait que la journée passe. Vers 18 h, ses parents et lui passeraient chercher Marie en voiture chez elle à Sainte-Agathe, avant d’aller au bal de graduation.



Quand il entendait les pas venant du deuxième étage, il tournait la tête vers les escaliers. "Tu lui dis, à maman, pis c’est toute! Anyway, tu pars pour Montréal à la fin de l’été, elle peut pas t’empêcher d’aller à ton après-bal, voyons!" lui avait dit son frère en ajoutant que ce serait une des plus belles nuits de sa vie.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Ce texte se démarque par l’attention aux détails qui s’y manifeste, mais aussi par sa façon d’exposer le drame de l’incompréhension entre un fils et sa mère. On y suit le personnage principal dans son excitation mêlée d’appréhension, dans l’angoisse terrible et néanmoins incontournable qui accompagne ces moments où il devient nécessaire de s’affranchir de l’autorité parentale.

Simon Brousseau, lecteur 2019

