Allégations d'ingérence : le ministre de la Justice Lametti sous les feux de la rampe

Le témoignage de M. Lametti, qui a succédé à Jody Wilson-Raybould dans ces fonctions à la mi-janvier, s'est mis en branle à 10 h 45.

Le comité entend aussi au même moment Nathalie Drouin, sous-ministre à la Justice. Leur témoignage sera suivi de celui de Michael Wernick, greffier du Conseil privé.

Il n'est pas certain que le témoignage de M. Lametti permettra d'en apprendre beaucoup plus sur cette affaire, qui a entraîné les démissions successives de Mme Wilson-Raybould et du secrétaire principal du premier ministre, Gerald Butts, et plombé les intentions de vote du Parti libéral à l'aube du prochain scrutin.

« Je vais dire ce que je peux dire. Évidemment, je ne peux pas dire ce que je ne peux pas dire », a-t-il commenté hier aux journalistes de la presse parlementaire qui le pressaient de questions.

Mme Wilson-Raybould doit comparaître devant ce même comité la semaine prochaine. On ne sait pas davantage ce que son témoignage pourra révéler, dans la mesure où elle demeure assujettie jusqu'à nouvel ordre par le secret professionnel, qui l'empêche de dévoiler des détails des discussions qu'elle a pu avoir avec M. Trudeau ou des membres de son entourage.

L'ex-ministre de la Justice et procureure générale du Canada a embauché l'ex-juge de la Cour suprême Thomas Cromwell, pour déterminer ce qu'elle peut dire.

« Je comprends totalement que les Canadiens veulent la vérité et la transparence. Il ne me revient pas de lever le secret professionnel. J’espère que j’aurai l’occasion de dire ma vérité », a-t-elle dit hier à la Chambre des communes.

Le premier ministre Trudeau a demandé au ministre Lametti d'étudier le bien-fondé de lever ce secret professionnel, mais ce dernier refuse de dire à quel moment cet avis pourra être rendu. « Je ne peux pas faire des commentaires sur le processus; ça fait partie de la confidentialité », a-t-il commenté mercredi.

En conférence de presse jeudi à Dartmouth, M. Trudeau a réitéré qu'il fallait faire « très attention » dans ce dossier, en évoquant la possibilité que des commentaires viennent interférer avec des procès en cours. « Le secret professionnel est un élément-clé de notre système de justice. Il y a des conséquences sérieuses potentielles si on lève ce secret professionnel », a-t-il dit.

Le premier ministre a également réitéré qu'il reste « déçu et surpris » par la décision de Mme Wilson-Raybould de démissionner de ses fonctions de ministre des Anciens Combattants, qui lui ont été confiées lors du même remaniement ministériel qui a vu M. Lametti prendre ses anciennes tâches. « Cette décision n'est toujours pas claire pour moi », a-t-il ajouté.

Les partis d'opposition estiment que le comité parlementaire, qui est dominé par des députés libéraux, ne permettra pas d'en apprendre davantage tant et aussi longtemps que Mme Wilson-Raybould sera soumise au secret professionnel. Ils déplorent en outre que Gerald Butts n'ait pas été convoqué.

Selon le Globe and Mail, Mme Wilson-Raybould a subi des pressions de la part du bureau du premier ministre Trudeau pour que la directrice des poursuites pénales du Canada abandonne l'idée de poursuivre SNC-Lavalin pour des accusations de corruption relativement à ses activités en Libye.

Le quotidien torontois soutient que l'entourage du premier ministre aurait préféré que SNC-Lavalin se voie offrir un accord de réparation, une procédure qui permet à une compagnie poursuivie pour corruption de payer une amende, plutôt que d'être poursuivie en justice. Dans le cas de SNC-Lavalin, une condamnation en justice aurait pour conséquence de la priver de contrats publics pour 10 ans.