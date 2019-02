Jeux du Canada : le Nouveau-Brunswick remporte l’or en boxe

C’était pas mal excitant. Il y avait beaucoup de parents, beaucoup d’athlètes de notre mission. On était là pour l’encourager, et il a gagné la médaille d’or, donc il a travaillé très fort hier soir , affirme Nicole Smith, chef de mission d’Équipe Nouveau-Brunswick.

L’Ontarien Tiago Balteiro et le Britanno-Colombien Brayden Markin-Hellekson ont respectivement gagné l’argent et le bronze.

Le Nouveau-Brunswick a un autre espoir de médaille jeudi. Son équipe de basketball en fauteuil roulant affronte celle du Québec pour la médaille de bronze.

La délégation néo-brunswickoise compte particulièrement sur son esprit d’équipe pour la suite des choses.

On a des athlètes, des entraîneurs, une équipe de soutien pour ces jeunes qui sont [dévoués] à leur sport. C’est certain. Tu vois [leur] engagement, que ce soit à l’extérieur ou sur le terrain de compétition. On a un bel esprit d’équipe. On espère que c’est l’une de nos forces et que les athlètes vont avoir leur meilleure performance , explique Nicole Smith.

Les médaillés en boxe chez les 81 kg : Tiago Balteiro (argent), Isaiah Haya (or) et Brayden Markin-Hellekson (bronze). Photo : Twitter/@Team_EquipeNB

Le Nouveau-Brunswick a de bons mots pour les organisateurs de l’événement et l’accueil des délégations à Red Deer.

Ça se déroule très bien. À Red Deer, ils sont certainement prêts pour nous autres. Les bénévoles, la société hôtesse, sont prêts. Tu vois que le travail a été mis dedans. Ils sont très chaleureux. Ils nous souhaitent toujours bonne chance et bienvenue à Red Deer , souligne Nicole Smith.

Les Jeux se poursuivent jusqu’au 3 mars.