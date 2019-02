Johnny Gaudreau marque son 30e but et les Flames battent les Islanders

Johnny Gaudreau a atteint le plateau des 30 buts, mercredi soir, et les Flames de Calgary l'ont emporté 4 à 2 face aux Islanders de New York.

Pour Gaudreau il s'agissait d'un premier but à ses 10 dernières rencontres. C'est la deuxième fois de sa carrière (2015-16) qu'il obtient 30 buts en une saison

Inscrivant un troisième but en trois matchs, Austin Czarnik a brisé l'impasse à 6:10 au dernier tiers. Gaudreau a inscrit le but d'assurance 29 secondes plus tard, en avantage numérique.

Mikael Backlund et Travis Hamonic ont réussi les autres buts des Flames, qui ont maintenant gagné trois matchs d'affilée. La séquence survient après quatre revers de suite.

Casey Cizikas et Anders Lee ont marqué pour les Islanders, qui entamaient un séjour de trois matchs dans l'Ouest canadien.