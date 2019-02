Arrêté deux fois en quelques minutes pour des excès de vitesse

L'homme âgé dans la vingtaine a été arrêté vers 14 h alors qu'il roulait à plus de 140 km/h sur l'autoroute 10 dans le secteur d'Austin. On lui a alors remis un constat d'infraction de 308 $ et trois points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier.

Quelques minutes plus tard, le même conducteur a été intercepté trois kilomètres plus loin, toujours sur l'autoroute 10, alors qu'il circulait encore à plus de 130 km/h. Cet excès de vitesse lui a valu un deuxième constat d'infraction de 225 $. On a ajouté trois autres points d'inaptitude à son dossier de conduite.

La Sûreté du Québec a profité de l'occasion pour rappeler que la vitesse est l’une des premières causes de collision mortelle au Québec.